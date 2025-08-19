Правительство поддержало введение штрафов до 7 млн рублей за рекламу нелегальных азартных игр
В России введут многомиллионные штрафы за рекламу азартных игры.
Соответствующий законопроект был поддержан правительством РФ. Документом предлагается ввести штрафы за незаконную рекламу азартных игр и специальную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе.
Для граждан предлагается установить максимальное наказание в размере до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – до 1,5 миллионов рублей, для юрлиц – до 7 миллионов рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.
«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу», – говорится в официальном отзыве кабмина.
Кто выиграет АПЛ?5604 голоса
Ливерпуль
Ман Сити
Арсенал
Челси
Кто-то другой
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: РИА Новости
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости