Правительство поддержало введение штрафов до 7 млн рублей за рекламу нелегальных азартных игр

В России введут многомиллионные штрафы за рекламу азартных игры.

Соответствующий законопроект был поддержан правительством РФ. Документом предлагается ввести штрафы за незаконную рекламу азартных игр и специальную ответственность за нарушение игровым бизнесом закона о рекламе.

Для граждан предлагается установить максимальное наказание в размере до 500 тысяч рублей, для должностных лиц – до 1,5 миллионов рублей, для юрлиц – до 7 миллионов рублей и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

«Правительство Российской Федерации поддерживает законопроект при условии его доработки с учетом указанных замечаний до внесения в Государственную думу», – говорится в официальном отзыве кабмина.