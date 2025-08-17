«Челси» не побеждает «Кристал Пэлас» 3 матча подряд – 0:0. Команда Марески котировалась явным фаворитом встречи

«Челси» дома сыграл вничью с «Кристал Пэлас» в 1-м туре АПЛ (0:0).

В прематче фаворитом котировался «Челси» – 1.79 против 4.71. На ничью букмекеры давали 3.83.

«Кристал Пэлас» не проиграл «Челси» 3-й матч подряд. До этого были две ничьих (1:1, 1:1).

«Арсенал» и второе место = ❤️ Новый мем и потенциальный рекорд