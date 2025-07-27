Сборная Англии выиграла женский Евро во 2-й раз подряд, победив Испанию. Англичанки котировались явными андердогами в финале

Сборная Англии выиграла женский чемпионат Европы в Швейцарии.

Англичанки в финале обыграли Испанию (1:1, пен. 3:1) и защитили титул чемпионов Европы. В прематче Англия котировалась явным андердогом – на итоговую победу давали коэффициент 3.10. Триумф испанок оценивался в 1.39.

Англия начинала турнир вторым фаворитом (5.00) после Испании (3.50).

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