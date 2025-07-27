Мбаппе станет лучшим бомбардиром топ-5 лиг, считают букмекеры. Салах и Левандовски – в пятерке фаворитов
Букмекеры открыли специальную линию на лучшего бомбардира топ-5 лиг Европы.
Главным фаворитом котируется Килиан Мбаппе. На форварда «Реала» дают коэффициент 3.00. Мбаппе завоевал «Золотую бутсу» сезона-2024/2025, забив 31 гол в дебютном сезоне Ла Лиги.
Далее в линии идут Харри Кейн (4.00) и Эрлинг Холанд (5.00). Пятую строчку делят Мохамед Салах и Роберт Левандовски (по 8.00).
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Опубликовала: Венера Кравченко
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