Мбаппе станет лучшим бомбардиром топ-5 лиг, считают букмекеры. Салах и Левандовски – в пятерке фаворитов

Букмекеры открыли специальную линию на лучшего бомбардира топ-5 лиг Европы.

Главным фаворитом котируется Килиан Мбаппе. На форварда «Реала» дают коэффициент 3.00. Мбаппе завоевал «Золотую бутсу» сезона-2024/2025, забив 31 гол в дебютном сезоне Ла Лиги.

Далее в линии идут Харри Кейн (4.00) и Эрлинг Холанд (5.00). Пятую строчку делят Мохамед Салах и Роберт Левандовски (по 8.00).

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