Замгендиректора «Лиги Ставок»: «Партнеры РПЛ паразитируют на бренде лиги. Соревнование не развивается и не привлекает внимание к себе как к отдельному продукту»

Заместитель гендиректора «Лиги Ставок» Александр Егоров рассказал, как РПЛ стать более привлекательной для спонсоров.

«Можно расширить медиаконтент, связанный с лигой, или заняться развитием атрибутики и сопутствующего мерчандайзинга. Сейчас у РПЛ нет своего магазина, витрины или других площадок для продвижения бренда. Он не развивается самостоятельно.

Бренд РПЛ ограничен наименованием соревнования, к которому приставлен титульный спонсор лиги. Раньше, когда «Лига Ставок» была генеральным партнером РПЛ, бренд активно развивался. Его поддерживали, и это способствовало росту популярности.

Сейчас ситуация изменилась. Партнеры РПЛ паразитируют на бренде лиги, затмевают его и обесценивают. Само соревнование не развивается как самостоятельная единица. Оно не создает дополнительной ценности и не привлекает внимание к себе как к отдельному продукту.

Это серьезная проблема, потому что бренд РПЛ не растет так же динамично, как, например, та же КХЛ», – считает Егоров.

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