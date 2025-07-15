77% бетторов ставят на чемпионство «Зенита», на титул «Краснодара» – менее 1% (PARI)

Клиенты PARI не верят в чемпионство «Краснодара».

Букмекер поделился статистикой по ставкам игроков на итоги чемпионата России в сезоне-2025/26. Большинство ставок приходится на чемпионство «Зенита» – 77% от общего объема.

По 10% от общего объема ставок приходится на титул «Динамо» и ЦСКА, на трофей «Спартака» – 3% ставок. На защиту титула «Краснодара» поставили менее 1% клиентов PARI.

Новый сезон РПЛ стартует в пятницу, 18 июля.

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