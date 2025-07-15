Букмекер Leon стал партнером тульского «Арсенала»
Букмекерская компания Leon и тульский «Арсенал» подписали соглашение о сотрудничестве.
Leon стал официальным партнером клуба из Первой лиги.
«В преддверии нового сезона мы очень рады, что ряды наших партнеров пополнил ПФК «Арсенал». Это клуб с богатой историей и большой аудиторией болельщиков.
Для нас это сотрудничество – значимый шаг в продвижении бренда БК Leon. Мы планируем реализовать множество интересных проектов для болельщиков. Впереди много работы, и мы надеемся, что совместными усилиями добьемся хороших результатов», – заявила PR-директор компании Нина Подгорнова.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Leon
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