ЦСКА пропустил 21 гол в РПЛ-2024/25 – только «Зениту» забили меньше. Армейцы пропустят сильно больше в новом сезоне, считают букмекеры

Букмекеры ожидают менее надежной игры ЦСКА в обороне в новом сезоне РПЛ.

В прошлом сезоне армейцы пропустили 21 гол в чемпионате России – только «Зениту» (18) забили меньше.

Букмекеры считают, что ЦСКА пропустит 28-29 мячей в новом сезоне РПЛ. На тотал больше 28,5 пропущенных голов дают 1.85, на тотал меньше – такой же коэффициент.

Чемпионат России стартует в пятницу, 18 июля.

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