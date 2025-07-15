ЦСКА пропустил 21 гол в РПЛ-2024/25 – только «Зениту» забили меньше. Армейцы пропустят сильно больше в новом сезоне, считают букмекеры
Букмекеры ожидают менее надежной игры ЦСКА в обороне в новом сезоне РПЛ.
В прошлом сезоне армейцы пропустили 21 гол в чемпионате России – только «Зениту» (18) забили меньше.
Букмекеры считают, что ЦСКА пропустит 28-29 мячей в новом сезоне РПЛ. На тотал больше 28,5 пропущенных голов дают 1.85, на тотал меньше – такой же коэффициент.
Чемпионат России стартует в пятницу, 18 июля.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Ставки на Спортсе’‘
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