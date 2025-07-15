Психолог Вереургин: «Риск развития лудомании повышается после первого крупного выигрыша. Мозг получает «быстрый» дофамин – человек стремится повторить подобный опыт»

Психолог медицинской компании «СберЗдоровье» Анатолий Вереургин рассказал, как возникает лудомания.

«В некоторых случаях это расстройство возникает у людей, которые ищут острых ощущений, например, страдающих скукой и одиночеством. Также возникает риск лудомании у людей с некоторыми психическими состояниями, например депрессией, обсессивно-компульсивным расстройством.

Также повышается шанс развития лудомании после первого крупного выигрыша, так как мозг получает «быстрый» дофамин и, как следствие, человек стремится повторить подобный опыт снова.

Лудомания – это серьезное психическое расстройство, которое характеризуется неконтролируемым желанием играть, несмотря на негативные последствия для всех сфер жизни человека.

Крайняя стадия лудомании характеризуется разрушением социальной и личной жизни человека. Из-за психической зависимости от азартных игр возможны разрыв нормальных взаимоотношений с близкими людьми, отсутствие желания общаться, развитие социальной изоляции, сопровождающиеся игнорированием семейных обязанностей, работы или учебы.

Также иногда возникают тревожность, хронический стресс, депрессия, суицидальные мысли», – заявил Вереургин.

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