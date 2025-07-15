В Казахстане бетторам временно запретят делать ставки после серии проигрышей. Система ЕСУ сможет выявлять признаки зависимости, анализируя частоту и характер ставок

В Казахстане готовятся к внедрению Единой системы учета ставок (ЕСУ).

Система сможет выявлять признаки зависимости от азартных игр, анализируя частоту и характер ставок игроков. ЕСУ будет предоставлять бетторам «период остывания», если они уделяют ставкам слишком много времени.

«Если человек делает ставку и проигрывает, снова делает ставку и снова проигрывает и так постоянно, система может временно ограничить доступ, чтобы не допустить развития зависимости.

Но если он выигрывает, система не будет блокировать его действия. Алгоритмы будут учитывать частоту и характер ставок», – рассказал заместитель руководителя управления превенции Агентства по финансовому мониторингу Даурен Муликов.

Система также будет отправлять уведомления игрокам с рекомендацией обратиться за помощью, если зафиксирует признаки зависимости.

«Система будет направлять человеку сообщение: «У вас проблема, вам нужна психологическая помощь». Мы дадим контакты государственных и частных центров. Это профилактика, чтобы не доводить до крайних случаев», – сообщил председатель комитета по регулированию игорного бизнеса и лотереи Адилет Турганбаев.

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