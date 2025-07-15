«Спартак» выиграл 9 матчей с крупным счетом в прошлом сезоне РПЛ – клубный рекорд в ХХI веке. Букмекеры ждут 6-7 разгромов от красно-белых в новом сезоне

Букмекеры начали принимать ставку на результаты «Спартака» в сезоне-2025/26.

В прошлом сезоне РПЛ москвичи установили клубный рекорд по количеству крупных побед (9) за сезон в ХХI веке. Команда Деяна Станковича разгромила «Крылья Советов» (3:0), «Факел» (3:0), «Ростов» (два раза по 3:0), «Акрон» (4:0), «Локомотив» (5:2) «Краснодар» (3:0), «Пари НН» (3:0) и «Химки» (5:0).

Букмекеры считают, что в новом сезоне РПЛ «Спартак» одержит 6-7 разгромных побед. На тотал больше 6,5 разгромов дают 1.85, на тотал меньше – такой же коэффициент.

Чемпионат России стартует в пятницу, 18 июля.

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