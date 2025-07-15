«Сомнительно, что дополнительная строчка о рисках даст какой-то эффект». Директор Первой СРО букмекеров о маркировке рекламы азартных игр

В Первой СРО букмекеров прокомментировали законопроект, который обяжет организаторов азартных игр предупреждать граждан о рисках гэмблинга.

Ранее правительственная комиссия рассмотрела законопроект, обязывающий предупреждать граждан об опасности азартных игр в рекламе, а также непосредственно в казино и пунктах приема ставок.

«Мы поддерживаем тезис о том, что азартные игры — это не способ заработка, а способ развлечения, сопряженного с определенной долей риска, что и делает его увлекательным. Именно поэтому предупреждение о рисках – это нормально», – заявил директор Первой СРО букмекеров Олег Давыдов.

Однако, по его словам, закон о рекламе уже содержит достаточное количество различных ограничений для букмекера. Так, реклама азартных игр не должна создавать у людей уверенность, что выигрыш неизбежен, завышать шансы на успех или умалчивать о риске проигрыша средств, а также представлять игру как легкий способ заработка.

«Учитывая это, сомнительно, что дополнительная строчка о рисках даст какой-то дополнительный эффект. Вызывает вопросы и проектируемая обязанность размещать на сайтах букмекеров сведения о способах инвестирования денег.

Деятельность по инвестированию также связана с риском и может привести к потере всех вложенных средств, поэтому вопрос продвижения одного рискового вида деятельности за счет другого требует более тщательной проработки», – отметил Давыдов.

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