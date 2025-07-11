«Пришел человек с пакетом, отдал 800 тысяч. Потом на базу «Биолога» приехали люди южной внешности – угрожали пистолетом». Игрок «Сокола» об угрозах из-за несостоявшегося договорняка

Игрок казанского «Сокола» Александр Циберкин, отстраненный от футбола на 10 лет за нарушение регламента о ставках, рассказал, как ему угрожали из-за несостоявшегося договорного матча.

Ранее телеграм-канал Sport Baza опубликовал видео, на котором Циберкин признался в получении 800 тысяч рублей за организацию договорного матча в 2021 году. По словам футболиста на видео, «договорной матч не состоялся, потому что информацию слили».

«Я никак не реагировал [на предложения о влиянии на результат матчей] до 2021-го, когда захотел их проучить. Это был конец ноября. Не думал, что могут быть какие-то последствия. Обсудил идею с братом, решили попробовать.

Сам написал им с другого аккаунта – где не было фото, имени, а в настройках конфиденциальности был скрыт номер телефона. Только никнейм. Сказал, что я агент, курирую молодежные команды и могу помочь. Нужно только время – когда закончится межсезонье и у игроков появится определенность по командам.

Договорились о встрече в Москве – пришел человек с пакетом денег. 800 тысяч рублей, как оказалось. Отдал их мне, и все. Думаю, это просто был курьер, который ничего не знал.

Самое интересное: меня даже не спрашивали, как зовут, что за команда. Подумал: если они могут вот так отдать 800 тысяч, сколько же тогда ставят?

Недели две мы списывались в телеграме, я не давал никакой конкретики – что за команда, когда будет матч. Просто говорил: «Скоро все будет. Я сразу скажу». Позже заблокировал аккаунт того, с кем переписывался.

Долгое время от них ни слуху ни духу. Спустя несколько месяцев два человека южной внешности – один очень внушительных размеров, второй просто плотненький – приехали на базу «Биолога». Это такое ветхое здание без охраны, я там жил, чтобы не снимать квартиру.

Мне сказали: «Пойдем пообщаемся в машине». Угрожали пистолетом.

На базе жил еще один футболист «Биолога», он забеспокоился. Пошел за нами, но, конечно, ничего сделать не мог. Его предупредили: «Мы его не тронем». Он стоял около машины и ждал, когда меня отпустят.

В машине эти двое сказали, что надо вернуть деньги. Но к тому моменту у меня их уже не было – потратил на свадьбу. Тогда они сняли видео, которое попало в РФС. Угрожая, заставили сказать то, что я сказал. После предупредили: «Если денег не будет, выложим видео».

После сезона я вернулся в Казань, рассказал все брату. Он решил поговорить с этими людьми. Вызвал на встречу в Казань, они отказались. С этого момента не было вообще ничего – ни сообщений, ни звонков.

Подумал, что вопросов ко мне никаких. Спустя три года появляется то самое видео.

Не знаю, как эти люди нашли меня. Повторюсь, не представлялся в переписке, не давал фото, не говорил, за какую команду играю. Потому что не собирался участвовать в их схемах. Долго думал об этом: возможно, у них свои источники в разных командах, которые как-то вычислили меня. Но это только догадки. Вопрос остается открытым», – рассказал Циберкин Спортсу’’.

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