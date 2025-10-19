«Ливерпуль» проиграл «МЮ», пропустив на 84-й минуте – 1:2. В лайве на победу команды Аморима давали коэффициент 8.00

«Ливерпуль» уступил «Манчестер Юнайтед» (1:2) в 8-м туре АПЛ.

«МЮ» открыл счет на 2-й минуте. Мерсисайдцы сравняли на 78-й, однако команда Рубена Аморима вырвала победу на 84-й благодаря голу Харри Магуайра.

В прематче «МЮ» котировался против «Ливерпуля» андердогом 19-й раз подряд – с коэффициентом 5.30. В лайве перед победным голом букмекеры давали на манкунианцев 8.00.

