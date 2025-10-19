«Балтика» впервые в истории разгромила «Рубин» – 3:0. На фору калининградцев зашел коэффициент 19.00
«Рубин» крупно проиграл «Балтике» (0:3) в 12-м туре Мир РПЛ.
В прематче «Балтика» котировалась андердогом с коэффициентом 3.30. Победа с форой (-2,5) зашла за 19.00.
Это 4-я победа калининградцев в 17 матчах против «Рубина». «Балтика» впервые в истории очного противостояния разгромила казанцев.
«Ливерпуль» рискует жутким антирекордом. Страшнее, чем просто проиграть «МЮ»
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости