«Балтика» впервые в истории разгромила «Рубин» – 3:0. На фору калининградцев зашел коэффициент 19.00

«Рубин» крупно проиграл «Балтике» (0:3) в 12-м туре Мир РПЛ.

В прематче «Балтика» котировалась андердогом с коэффициентом 3.30. Победа с форой (-2,5) зашла за 19.00.

Это 4-я победа калининградцев в 17 матчах против «Рубина». «Балтика» впервые в истории очного противостояния разгромила казанцев.

