  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • «Взял у знакомого 800 тысяч под договорной матч, но он не состоялся». Игрок казанского «Сокола» Циберкин, отстраненный на 10 лет, признался в получении денег
27

«Взял у знакомого 800 тысяч под договорной матч, но он не состоялся». Игрок казанского «Сокола» Циберкин, отстраненный на 10 лет, признался в получении денег

Футболист казанского «Сокола» Александр Циберкин заявил, что получил деньги за организацию договорного матча в 2021 году.

Ранее РФС отстранил Циберкина от футбола на 10 лет за нарушение регламента о ставках.

«Я, Циберкин Александр, добровольно записываю это видеообращение. В ноябре 2021 года взял у своего знакомого Антона 800 тысяч рублей под договорной матч, но он не состоялся, потому что информацию слили.

Свои обязательства я не выполнил и потратил деньги на личные нужды – передал их другому человеку, которому я должен был за ставки.

Чувствую себя нормально, нахожусь в адекватном состоянии», – заявил Циберкин в видеообращении, которое есть в распоряжении у телеграм-канала Sport Baza.

Казанский «Сокол» занимает 12 место в 4-й группе LEON Второй лиги Б. Циберкин провел 6 матчей за клуб в 2025 году, не отметившись результативными действиями.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Sport Baza
дисквалификации
договорные матчи
logoВторая лига Б
Ставки на футбол
logoпремьер-лига Россия
Александр Циберкин
logoРФС
Ставки на сегодня
logoСокол Казань
Ставки на спорт
деньги
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Дуэ признан лучшим игроком финала ЛЧ. Букмекеры считали, что MVP матча станут Дембеле или Кварацхелия
17вчера, 21:17
«ПСЖ» выиграл четыре трофея за сезон. Букмекеры давали на это 1,6% вероятности
1вчера, 21:05
«ПСЖ» разгромил «Интер» в финале ЛЧ – 5:0. Парижане начинали текущий розыгрыш вне топ-5 букмекерских фаворитов
16вчера, 20:54
«ПСЖ» обыграл «Интер» в 1-м тайме с форой (-1,5). На это сыграл коэффициент 7.40
вчера, 19:53
Агуэро поставил 6 700 долларов на то, что в финале ЛЧ «ПСЖ» – «Интер» будет меньше 2 голов
20вчера, 18:49Фото
«Ахмат» обыграл «Урал» и остался в РПЛ – 2:0. Перед ответным матчем грозненцы котировались аутсайдерами
8вчера, 18:35
Антони останется в «Бетисе», уверены букмекеры. 9.00 – вернется в «МЮ»
2вчера, 16:15
«ПСЖ» и «Интер» зарубятся в финале ЛЧ. Ждем интересный матч с бонусом от Bettery?
вчера, 08:00Реклама
«Зенит» – явный фаворит на победу в следующем сезоне Кубка России
41вчера, 06:55
Николай Оганезов об использовании образов людей в рекламе БК: «Для спорта и общества было бы полезно, если бы появилась такая возможность»
130 мая, 14:46
Ко всем новостям
Последние новости
«Интер» – букмекерский фаворит на победу в Серии А в сезоне-2025/26. «Аталанта» и «Ювентус» – в топ-5 претендентов
4вчера, 20:35
Дуэ забил и отдал ассист за 20 минут финала ЛЧ между «ПСЖ» и «Интером». На гол и голевую передачу вингера давали коэффициент 15.00
1вчера, 19:34
Симоне Индзаги останется в «Интере» на следующий сезон, уверены букмекеры
1вчера, 17:48
«Самый большой вызов этого сезона: возьмет ли Симоне Индзаги ЛЧ вместе с «Интером»?» Артем Денисов сделал прогноз на финал ЛЧ
вчера, 17:25
Клуб с россиянином в составе никогда не проигрывал в финале еврокубков. 1.59 – «ПСЖ» Сафонова выиграет ЛЧ
1вчера, 17:17
«Во встрече «ПСЖ» и «Интера» победит топ-клуб, который атакует быстрее и острее». Прогноз Ильи Егорова на финал ЛЧ
вчера, 17:15
«ПСЖ» – явный фаворит против «Интера» у букмекеров. Андердоги побеждали лишь в 4 из 24 последних финалов ЛЧ
3вчера, 16:45
«Этот «Интер» способен останавливать команды такого калибра – «Барса» не даст соврать». Кирилл Бельский о матче «ПСЖ» – «Интер»
вчера, 16:40
«Тула» и «Ленинград» вышли в финал «Кубка Победы-2025» по боксу
вчера, 15:01Промо
Букмекеры дают 7% на развод Макрона с супругой. Несколько дней назад в сети появилось видео, как президент Франции получил пощечину от жены
2вчера, 07:53