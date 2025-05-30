«Взял у знакомого 800 тысяч под договорной матч, но он не состоялся». Игрок казанского «Сокола» Циберкин, отстраненный на 10 лет, признался в получении денег

Футболист казанского «Сокола» Александр Циберкин заявил, что получил деньги за организацию договорного матча в 2021 году.

Ранее РФС отстранил Циберкина от футбола на 10 лет за нарушение регламента о ставках.

«Я, Циберкин Александр, добровольно записываю это видеообращение. В ноябре 2021 года взял у своего знакомого Антона 800 тысяч рублей под договорной матч, но он не состоялся, потому что информацию слили.

Свои обязательства я не выполнил и потратил деньги на личные нужды – передал их другому человеку, которому я должен был за ставки.

Чувствую себя нормально, нахожусь в адекватном состоянии», – заявил Циберкин в видеообращении , которое есть в распоряжении у телеграм-канала Sport Baza.

Казанский «Сокол» занимает 12 место в 4-й группе LEON Второй лиги Б. Циберкин провел 6 матчей за клуб в 2025 году, не отметившись результативными действиями.

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