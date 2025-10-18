  • Спортс
  • «Атланта» Миранчука проведет заключительный матч регулярки МЛС. 2.10 – гол или ассист Алексея
«Атланта» Миранчука проведет заключительный матч регулярки МЛС. 2.10 – гол или ассист Алексея

«Атланта Юнайтед» примет «Ди Си Юнайтед» в заключительном матче регулярного сезона МЛС.

«Атланта», за которую выступает Алексей Миранчук, котируется фаворитом с коэффициентом 1.78. Победа соперника оценивается в 4.00, ничья – в 4.20.

Миранчук в этом сезоне МЛС провел 32 матча, в которых забил 6 мячей и отдал 3 ассиста. Букмекеры дают коэффициент 2.10 на гол или голевую передачу россиянина в игре против «Ди Си Юнайтед».

Матч пройдет в ночь на 19 октября. Начало – в 1:00 мск.

Опубликовала: Венера Кравченко
