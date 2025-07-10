«ПСЖ» разгромил «Реал» (4:0) в полуфинале КЧМ. На крупную победу парижан давали 7.50

«ПСЖ» обыграл «Реал» (4:0) в полуфинале клубного чемпионата мира.

Парижане уже к 24-й минуте забили три мяча. Дубль в составе «ПСЖ» оформил полузащитник Фабиан Руис, по разу отличились Усман Дембеле и Гонсалу Рамуш.

Букмекеры не ожидали, что «Реал» будет разгромлен. На крупную победу «ПСЖ» давали коэффициент 7.50, на победу с разницей в 4+ мяча – 14.00, что соответствовало вероятности в 7%.

Мадридский клуб проиграл с разницей в 4+ во второй раз за сезон – до этого было поражение 0:4 от «Барселоны» в октябре.

«ПСЖ» сыграет в финале клубного чемпионата мира против «Челси».

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