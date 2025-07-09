Андреева – подавляющий фаворит матча с Бенчич, Самсонова – явный андердог против Швентек в 1/4 финала «Уимблдона»

Мирра Андреева и Людмила Самсонова проведут матчи 1/4 финала «Уимблдона».

Андреева встретится с швейцаркой Белиндой Бенчич, а Самсонова – с представительницей Польши Игой Швентек.

Букмекеры считают, что Андреева выйдет в полуфинал – на ее победу дают 1.45 против 2.90 на проход Бенчич. Самсонова котируется явным андердогом против Швентек (1.34) с коэффициентом 3.55 на выход в 1/2 финала.

Матчи начнутся не ранее 15:00 мск.

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