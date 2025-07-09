«Челси» выиграл 8 из 10 финалов международных турниров. 2.75 – лондонцы выиграют КЧМ
«Челси» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Флуминенсе» (2:0) в полуфинале.
Лондонцы сыграют в финале КЧМ с победителем матча «Реал» – «ПСЖ».
«Челси» 10 раз играл в финалах международных турниров – 8 в еврокубках (КК, ЛЧ, ЛЕ, ЛК) и дважды на клубном чемпионате мира. Лондонцы проиграли лишь два финала – против «МЮ» в ЛЧ-2007/08 и с «Коринтиансом» (0:1) на КЧМ-2012.
Букмекеры дают коэффициент 2.75 на то, что «Челси» выиграет КЧМ-2025. 1.45 – победителем турнира станет «Реал» или «ПСЖ».
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовал: Кирилл Михайлов
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости