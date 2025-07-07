Открытие повышенных коэффициентов на матчи клубного чемпионата мира и Уимблдона от Лиги Ставок

«Лига Ставок» повысила коэффициенты на решающие матчи клубного чемпионата мира и Уимблдона.

Полуфинальные матчи клубного чемпионата мира состоятся во вторник (8 июля) и среду (9 июля) в 22:00 по московскому времени. На победу «Челси» и «ПСЖ» в приложении «Лиги Ставок» можно поставить за коэффициенты 1,72 и 2,41 соответственно. В самом разгаре и один из турниров Большого шлема по теннису – Уимблдон. 8 июля в 1/4 финала Карен Хачанов встретится с Тейлором Фритцем. На победу нашего теннисиста «Лига Ставок» дает коэффициент 3,65. В женском одиночном разряде Анастасия Павлюченкова встретится с Амандой Анисимовой. Победа Павлюченковой оценивается в коэффициент 3,15.

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