34.00 – Трент побьет рекорд Месси (21) по ассистам за сезон Ла Лиги

Букмекеры начали принимать ставки на статистику Трента в «Реале».

За 34.00 можно поставить на то, что Александер-Арнолд побьет рекорд Лионеля Мессии по голевым передачам за сезон Ла Лиги. В сезоне-2019/20 экс-игрок «Барселоны» отдал 21 ассист.

13 голевых передач – лучший результата Трента за сезон АПЛ. Это рекорд чемпионата Англии по ассистам среди защитников.

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