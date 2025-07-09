34.00 – Трент побьет рекорд Месси (21) по ассистам за сезон Ла Лиги
Букмекеры начали принимать ставки на статистику Трента в «Реале».
За 34.00 можно поставить на то, что Александер-Арнолд побьет рекорд Лионеля Мессии по голевым передачам за сезон Ла Лиги. В сезоне-2019/20 экс-игрок «Барселоны» отдал 21 ассист.
13 голевых передач – лучший результата Трента за сезон АПЛ. Это рекорд чемпионата Англии по ассистам среди защитников.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: че поставить
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