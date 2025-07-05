Джекпот Ультра от «Лиги Ставок»: ваш шанс на выигрыш 25 млн уже близок

Масштабная акция продолжает радовать участников щедрыми призами и частыми выигрышами. По итогам первых дней июля компания «Лига Ставок» представила обновленную статистику.

Более 12 тысяч победителей получили выплаты, превышающие 95 миллионов рублей. Ежедневно 260 игроков становятся обладателями призов в Новом Джекпоте. На данный момент 32 счастливчикам удалось выиграть Джекпот Макс. А лидером по победам продолжает оставаться клиент «Лиги Ставок» Сергей К., который уже 18 раз получил Джекпот Макс. Его достижение пока остается непревзойденным.

Один из главных призов акции — Джекпот Ультра размером 25 миллионов рублей еще ждет своего обладателя и становится больше с каждой минутой. Акция продолжает набирать обороты, и шансы на победу у участников остаются высокими.

Не упустите свой шанс стать обладателями крупных денежных призов вместе с «Лигой Ставок». Заключайте пари от 100 ₽ и автоматически получайте возможность выиграть один из четырех Джекпотов. Все Джекпоты выпадают случайным образом тем участникам, кто выполнил условия. Каждый Джекпот активируется после достижения определенной суммы в общем банке и может быть сорван в любой момент после этого. Подробные условия здесь: https://www.ligastavok.ru/jackpot