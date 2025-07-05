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Гарантированные фрибеты и ценные призы от BetBoom за ставки на Уимблдон

30 июня стартует 138-й Уимблдонский турнир. Единственный турнир из «Большого шлема», который проходит на травяных кортах. Среди фаворитов турнира – Алькарас, Синнер, Джокович. Проверить свою удачу всегда можно вместе с BetBoom. Участвуйте в новой акции «Твой Уимблдон» и забирай ценные призы и более 600 000 фрибетов.

Для участия в акции необходимо перейти на сайт акции, зарегистрироваться и выполнять ежедневные задания от BetBoom, чтобы собирать купоны. Параллельно с выполняемыми заданиями за каждые 100 000 оборота ставок на Уимблдон участникам будут начислены гарантированные 1 000 фрибетов и 5 купонов. Результаты акции будут объявлены 14 июля.

Призы финального розыгрыша:

1. Apple MacBook;

2. Apple iPhone 16 Pro;

3. Apple Watch;

4-6. Три Спортивных сумки BetBoom Tennis;

7-9. Три черных анорака BetBoom Tennis;

10-12. Три черных футболки BetBoom Tennis;

13-17. Пять красных кепок BetBoom Tennis;

18-20. По 30 000 фрибетов каждому;

21-30. По 20 000 фрибетов каждому;

31-40. По 10 000 фрибетов каждому;

41-75. По 5 000 фрибетов каждому;

76-100. По 2 500 фрибетов каждому.

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