«ПСЖ» – «Бавария»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита четвертьфинала КЧМ

5 июля в четвертьфинальном матче клубного чемпионата мира встретятся «ПСЖ» и «Бавария». Игра начнется в 19:00 мск.

Обе команды уверенно прошли первый раунд плей-офф. Парижане разгромили 4:0 «Интер Майами», а мюнхенцы со счетом 4:2 обыграли «Фламенго».

«ПСЖ» и «Бавария» встречались на общем этапе минувшего сезона Лиги чемпионов. Победу со счётом 1:0 одержала команда Венсана Компани. Всего за последние пять лет парижане и мюнхенцы играли между собой шесть раз. В пяти случаях успех был на стороне «Баварии», одна встреча осталась за «ПСЖ».

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом противостояния французский клуб. На выход «ПСЖ» в полуфинал предлагают кэф 1.71, на проход немецкой команды дают 2.22.

На победу парижан в основное время предлагают 2.30, на успех «Баварии» дают 3.20, ничья идет за 3.70.

Букмекеры полагают, что встреча будет результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.58, на ТБ 3.5 предлагают 2.40. На тотал меньше 2.5 дают 2.40, ТМ 3.5 идет за 1.61.

Вероятность обмена голами оценивается в 1.46, на «Обе забьют: нет» дают 2.70.

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «ПСЖ». 80% от всех ставок на исход пришлось на успех парижан, 12% ушло на ничью, всего 8% отдано на «Баварию».

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