Первая лига объявила о завершении трехлетнего партнерства с БК «Мелбет»

Первая лига и букмекерская компания «Мелбет» объявили о завершении сотрудничества.

Ожидается, что новым титульным спонсором лиги станет букмекерская компания PARI. По данным инсайдера Ивана Карпова, стороны заключили 4-летний контракт на 4 млрд рублей.

«Завершилось сотрудничество Первой Лиги и БК «Мелбет».

Три года назад мы начали большое сотрудничество с БК «Мелбет», и сегодня с гордостью оглядываемся назад – путь был ярким, а результаты впечатляющими!

Благодаря поддержке титульного партнера мы кратно выросли по всем ключевым направлениям. Были достигнуты значительные результаты в улучшении качества трансляций. Мы увеличили охваты и вовлеченность аудитории, совместно провели большое количество спецпроектов, которые помогли рассказать о наших командах и игроках.

Общими усилиями запустили новый сайт и мобильное приложение, сделав футбол еще ближе к нашим болельщикам. Также был обеспечен высокий рост ключевых показателей во всех направлениях деятельности, включая маркетинг, PR и цифровые коммуникации.

При поддержке титульного партнера Первой лиги был сформирован призовой фонд, который из года в год существенно увеличивался. ФНЛ придерживается принципа солидарности и распределяет призовой фонд Первой лиги и среди участников LEON-Второй лиги. Это дает возможность клубам планомерно развиваться и укреплять свои позиции в системе российского футбола.

Это были три сезона развития, инноваций и настоящей командной работы. От всей души благодарим «Мелбет» за доверие, профессионализм и вклад в развитие Первой лиги!» – говорится в заявлении лиги.

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