Юрист Писарского о полиграфе: «С чего Митрофанов насмехается? Он сомневается в нашей «бумажке» – заключении дипломированного специалиста с графиками, которые не подделать»

Антон Смирнов, юрист Владимира Писарского, прокомментировал слова Максима Митрофанова о проверке игрока «Сочи» на полиграфе.

Ранее генсек РФС заявил : «Впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист приходит со своими результатами полиграфа. Это уникальный случай. Даже не знаю, какие вопросы были заданы».

30 июня Metaratings сообщил , что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля. РФС начал расследование.

«Мы заранее прошли полиграф. Пройден он был 10 июня. Скрывать эту дату глупо, потому что она фигурирует в заключении полиграфолога. Это психофизиологическое исследование, которое проводится исключительно с сертифицированным оборудованием и исключительно человеком, дипломированным по профессии полиграфолога.

Если ему (Митрофанову – прим. Спортса’’) смешон этот документ, как он дает понять, говоря, что это просто бумажка, то у меня возникает вопрос: все, что делает департамент защиты игры или РФС в отношении других футболистов и судей, когда отправляет их на полиграф – разве это не просто бумажки? Или это сделано в рамках какого-то следствия правоохранительными органами или судом с уголовной ответственностью полиграфологу за результат? Нет.

То есть он подвергает сомнению нашу, как он ее называет, «бумажку» – заключение, которое дано дипломированным специалистом, с графиками, которые мы предоставили, которые невозможно подделать, с упоминанием оборудования, которое было использовано и со всеми правилами проведения этого исследования и как итог вынесенным заключением.

С чего вдруг господин Митрофанов считает возможным насмехаться и удивляться? «Первый раз» в его жизни, когда человек «приходит со своими результатами полиграфа».

Во-первых, мы прекрасно знали, какие моменты исследуются департаментом защиты игры. Нам об этом сказали заранее, до того, как мы пришли туда. Я на эту тему общался с сотрудником, Желановым Дмитрием Михайловичем, который принимал у нас объяснения. И заранее, до того, как Писарский приехал, я попросил его сказать нам причины, по которым вызывается Писарский, потому что в запросе в «Сочи» их не было.

То есть мы знали о том, по какому вопросу мы идем. А не так, как говорит Митрофанов, что мы этого не знали», – рассказал Смирнов в своем телеграме.

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