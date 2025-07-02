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Юрист Писарского о полиграфе: «С чего Митрофанов насмехается? Он сомневается в нашей «бумажке» – заключении дипломированного специалиста с графиками, которые не подделать»

Антон Смирнов, юрист Владимира Писарского, прокомментировал слова Максима Митрофанова о проверке игрока «Сочи» на полиграфе.

Ранее генсек РФС заявил: «Впервые сталкиваюсь с ситуацией, когда футболист приходит со своими результатами полиграфа. Это уникальный случай. Даже не знаю, какие вопросы были заданы».

30 июня Metaratings сообщил, что Писарский мог через посредника сделать выигрышную ставку на игру своей команды. Речь идет о первом стыковом матче с «Пари НН» (1:2), в котором Писарский при счете 1:0 на 35-й минуте получил прямую красную карточку за фол в центре поля. РФС начал расследование.

«Мы заранее прошли полиграф. Пройден он был 10 июня. Скрывать эту дату глупо, потому что она фигурирует в заключении полиграфолога. Это психофизиологическое исследование, которое проводится исключительно с сертифицированным оборудованием и исключительно человеком, дипломированным по профессии полиграфолога.

Если ему (Митрофанову – прим. Спортса’’) смешон этот документ, как он дает понять, говоря, что это просто бумажка, то у меня возникает вопрос: все, что делает департамент защиты игры или РФС в отношении других футболистов и судей, когда отправляет их на полиграф – разве это не просто бумажки? Или это сделано в рамках какого-то следствия правоохранительными органами или судом с уголовной ответственностью полиграфологу за результат? Нет.

То есть он подвергает сомнению нашу, как он ее называет, «бумажку» – заключение, которое дано дипломированным специалистом, с графиками, которые мы предоставили, которые невозможно подделать, с упоминанием оборудования, которое было использовано и со всеми правилами проведения этого исследования и как итог вынесенным заключением.

С чего вдруг господин Митрофанов считает возможным насмехаться и удивляться? «Первый раз» в его жизни, когда человек «приходит со своими результатами полиграфа».

Во-первых, мы прекрасно знали, какие моменты исследуются департаментом защиты игры. Нам об этом сказали заранее, до того, как мы пришли туда. Я на эту тему общался с сотрудником, Желановым Дмитрием Михайловичем, который принимал у нас объяснения. И заранее, до того, как Писарский приехал, я попросил его сказать нам причины, по которым вызывается Писарский, потому что в запросе в «Сочи» их не было.

То есть мы знали о том, по какому вопросу мы идем. А не так, как говорит Митрофанов, что мы этого не знали», – рассказал Смирнов в своем телеграме.

Пожизненный бан Писарского за ставку на свой матч – насколько велик шанс? Что известно о скандале

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: телеграм-канал Антона Смирнова
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