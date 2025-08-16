В 5 последних матчах за Суперкубок Германии было забито 3+ гола. Букмекеры уверены, что «Бавария» и «Штутгарт» продлят тренд

«Бавария» сыграет в гостях со «Штутгартом» в матче за Суперкубок Германии.

«Бавария» котируется явным фаворитом, на победу мюнхенцев в основное время букмекеры дают коэффициент 1.58. На «Штутгарт» можно поставить за 5.50, на ничью – за 4.90.

Победа «Баварии» с учетом серии пенальти идет за 1.35. Триумф «Штутгарта» оценен в 3.40.

В 5 последних матчах за Суперкубок Германии сыграл тотал больше 2,5 гол. На продление серии дают 1.39. Обратная ставка зайдет за 3.00.

Матч пройдет 16 августа на «МХП-Арене». Начало – в 21:30 мск.

