«Спартак» упустил победу над «Зенитом», который с 51-й минуты играл в меньшинстве – 2:2. В лайве на ничью давали коэффициент 6.20
«Спартак» дома сыграл вничью с «Зенитом» в 5-м туре Мир РПЛ (2:2).
Петербуржцы открыли счет на 14-й минуте. Красно-белые сравняли на 18-й, а на 39-й вышли вперед. На 51-й минуте защитник «Зенита» Дуглас Сантос получил вторую желтую карточку за фол и был удален. На 63-й «Зенит» в меньшинстве сделал счет 2:2.
В прематче петербуржцы котировались фаворитами. На ничью букмекеры давали 3.20. В лайве при счете 2:1 в пользу «Спартака» коэффициент на ничью достигал 6.20.
«Зенит» не обыгрывает «Спартак» в чемпионате 4 матча подряд. Всего в последних 18 матчах РПЛ против московских команд петербуржцы одержали лишь три победы.
Опубликовала: Венера Кравченко
