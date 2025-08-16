«Брайтон» на 96-й минуте упустил ничью в матче против «Фулхэма» – 1:1. В лайве на спасение давали коэффициент 21.00

«Брайтон» дома сыграл вничью с «Фулхэмом» в 1-м туре АПЛ (1:1).

«Брайтон» открыл счет на 55-й минуте, «Фулхэм» спасся на 90+6.

В прематче «Брайтон» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.84. На ничью давали 3.70.

В лайве при счете 1:0 на спасение «Фулхэма» давали коэффициент 21.00.

