«Брайтон» на 96-й минуте упустил ничью в матче против «Фулхэма» – 1:1. В лайве на спасение давали коэффициент 21.00
«Брайтон» дома сыграл вничью с «Фулхэмом» в 1-м туре АПЛ (1:1).
«Брайтон» открыл счет на 55-й минуте, «Фулхэм» спасся на 90+6.
В прематче «Брайтон» котировался явным фаворитом с коэффициентом 1.84. На ничью давали 3.70.
В лайве при счете 1:0 на спасение «Фулхэма» давали коэффициент 21.00.
Расклады АПЛ: «Ливерпуль» впервые фаворит, «Сити» даже не второй, «МЮ» ближе к вылету
Кто выиграет АПЛ?5234 голоса
Ливерпуль
Ман Сити
Арсенал
Челси
Кто-то другой
