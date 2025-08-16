  • Спортс
0

У Миранчука 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». 4.10 – забьет в игре против «Колорадо»

«Атланта Юнайтед» встретится на выезде с «Колорадо Рэпидс»в матче регулярного сезона МЛС.

«Колорадо» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.24. На победу «Атланты» букмекеры дают 2.90, на ничью – 3.90.

Алексей Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». Если россиянин снова отличится, сыграет коэффициент 4.10.

Игра пройдет 17 августа. Начало – в 4:30 мск. 

Наши в Европе – чего ждать? Звезд больше нет, трансферы только на выход, топ-лиги все дальше

Опубликовала: Венера Кравченко
