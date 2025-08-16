У Миранчука 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». 4.10 – забьет в игре против «Колорадо»
«Атланта Юнайтед» встретится на выезде с «Колорадо Рэпидс»в матче регулярного сезона МЛС.
«Колорадо» – небольшой фаворит с коэффициентом 2.24. На победу «Атланты» букмекеры дают 2.90, на ничью – 3.90.
Алексей Миранчук забил 5 голов в 7 последних матчах за «Атланту». Если россиянин снова отличится, сыграет коэффициент 4.10.
Игра пройдет 17 августа. Начало – в 4:30 мск.
