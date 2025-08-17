В Москве произошел пожар в букмекерской конторе. Не исключается версия о поджоге

Крупный пожар произошел в Щербинке на территории Новой Москвы.

Как сообщает телеграм-канал SHOT, в субботу вечером загорелось здание, в котором располагаются кафе, несколько хозяйственных помещений и букмекерская контора. Площадь возгорания около 600 «квадратов».

По предварительным данным, в помещении могли находиться люди. Не исключается версия о поджоге.

