В Москве произошел пожар в букмекерской конторе. Не исключается версия о поджоге
Крупный пожар произошел в Щербинке на территории Новой Москвы.
Как сообщает телеграм-канал SHOT, в субботу вечером загорелось здание, в котором располагаются кафе, несколько хозяйственных помещений и букмекерская контора. Площадь возгорания около 600 «квадратов».
По предварительным данным, в помещении могли находиться люди. Не исключается версия о поджоге.
Опубликовала: Венера Кравченко
Источник: телеграм-канал SHOT
