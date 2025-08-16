Paddy Power выплатил ставки на чемпионства всех команд с 2012 года, которые стали вторыми в АПЛ после «Ман Сити»

Paddy Power не признает чемпионства «Манчестер Сити» в сезонах АПЛ с 2012 года.

В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Ман Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Вердикт по это делу все еще не вынесен.

Букмекер запустил акцию Justice Refund, в рамках которой выплатил ставки на чемпионства всех команд, которые с 2012-го стали вторыми в АПЛ после «Ман Сити». За этот отрезок в трех сезонах вторым был «Манчестер Юнайтед», еще в трех – «Ливерпуль», в двух – «Арсенал».

«Это расследование по FFP тянется уже много лет, а болельщики остаются в полном неведении. Раз уж те, кто управляет футболом, не могут разобраться с ситуацией, мы решили, что пора кому-то уже встать на сторону фанатов.

Поэтому мы и запустили крупнейший в истории «Возврат справедливости» – чтобы хоть как-то компенсировать ожидание тем, кто уже годами ждет сигнала от Премьер-лиги о результатах расследования», – заявила пресс-служба Paddy Power.

