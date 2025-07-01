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Гол Анхеля Ди Марии в конце матча «Бенфики» и «Челси» принес клиенту «Лиги Ставок» 18,8 млн рублей

28 июня стартовал плей-офф клубного чемпионата мира по футболу. Клиент «Лиги Ставок» сосредоточил свое внимание на матче «Бенфика» — «Челси». Он заключил одинар на ничейный исход за коэффициент 3,55. Сумма ставки — 5 300 000 рублей, а итоговый выигрыш составил 18 815 000 рублей.

Команды открыли счет лишь во втором тайме. На 64‑й минуте отличился защитник «Челси» Рис Джеймс. На 86-й минуте из-за непогоды матч приостановили почти на 2 часа. Возможно, это и сыграло решающую роль для клиента «Лиги Ставок». На 95-й минуте португальцы заработали пенальти, который реализовал Анхель Ди Мария, сделав счет 1:1 в основное время. В дополнительное время лондонцы без особых проблем забили 3 безответных мяча и вышли в ¼ финала клубного чемпионата мира — 4:1.

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