«Реал» – «Ювентус»: бетторы БЕТСИТИ назвали фаворита матча 1/8 финала КЧМ

1 июля в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира встретятся «Реал» и «Ювентус». Игра начнется в 22:00 мск.

«Ювентус» вышел в плей-офф со второго места в группе G. Туринцы стартовали на КЧМ с крупных побед над «Аль-Аином» (5:0) и «Видадом» (4:1), но в последнем туре были разгромлены «Манчестер Сити» (2:5).

«Реал» занял первое место в группе Н. В дебютном матче под руководством Хаби Алонсо мадридцы сыграли вничью с «Аль-Хилалем» (1:1), а затем обыграли «Пачуку» (3:1) и «Зальцбург» (3:0).

Все ключевые игроки «Ювентуса» готовы выйти на поле. У мадридцев по-прежнему много травмированных, но есть и позитивные новости – ожидается возвращение Киллиана Мбаппе, пропустившего групповой этап из-за проблем со здоровьем.

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом матча «Реал». На выход испанской команды в четвертьфинал предлагают кэф 1.35 , на проход итальянцев дают 3.40 .

На победу мадридцев в основное время предлагают кэф 1.72 , на успех «Ювентуса» дают 4.00 , ничья идет за 5.30 .

Эксперты уверены, что встреча будет результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.68 , на тотал меньше 2.5 предлагают 2.27 . Вероятность обмена голами оценивается в 1.65 , на «Обе забьют: нет» дают 2.24 .

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Реалу». 80% от всех ставок на исход пришлось на победу «Ман Сити», 13% ушло на «Ювентус», 7% – на ничью.

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