Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Интера» над «Флуминенсе»

30 июня в матче 1/8 финала клубного чемпионата мира встретятся «Интер» и «Флуминенсе». Игра начнется в 22:00 мск.

Обе команды прошли групповой этап КЧМ без поражений. «Интер» дважды победил и один раз сыграл вничью. Миланцы набрали семь очков и финишировали на первой строчке в таблице группы Е.

«Флуминенсе» дважды поделил очки с соперниками и в одной игре одержал победу. Бразильский клуб с пятью очками стал вторым в группе F, пропустив вперед дортмундскую «Боруссию».

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Аналитики БЕТСИТИ считают фаворитом матча «Интер». На выход команды Кристиана Киву в четвертьфинал предлагают кэф 1.32 , на проход «Флуминенсе» дают 3.60 .

На победу миланцев в основное время можно поставить за 1.67 , на успех бразильцев предлагают 5.90 , на ничью – 3.90 .

Эксперты склоняются к тому, что встреча получится малорезультативной. На тотал меньше 2.5 мячей, который зашел в двух из трех матчей команд на групповом этапе, дают 1.72 . Вероятность ТБ 2.5 оценивается в 2.20 .

На обмен голами можно поставить с кэфом 2.10 , на «Обе забьют: нет» предлагают 1.73 .

Игроки БЕТСИТИ уверены в победе «Интера». На победу итальянской команды отдано 70% от всех ставок на исход. На «Флуминенсе» пришлось 13%, на ничью – 17%.

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