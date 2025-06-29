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Нападающий ФК «Краснодар» Джон Кордоба выиграл три награды в премии «Winline Герои РПЛ»

27 июня в Центре Кино «Мосфильм» состоялась церемония вручения наград главной футбольной премии года «Winline Герои РПЛ». Российская Премьер-Лига совместно с Winline подвели итоги прошедшего сезона и отметили лучших игроков, тренеров и  комментатора. 

Церемонию посетили  селебрити и звездные представители спортивной индустрии: Элджей, Дина Саева, Люся Чеботина, Азамат Мусагалиев, Станислав Черчесов, Игорь Ларинов, Игорь Шестёркин, Гурам Амарян, Карина Истомина и многие другие. Ведущими церемонии стали актеры Никита Ефремов и Агата Муцениеце

Приз лучшему игроку сезона вручал президент РПЛ Александр Алаев

Победителями премии Winline Герои РПЛ по итогам сезона 24/25 стали: 

«Игрок сезона»: Джон Кордоба, «Краснодар»

«Тренер сезона»: Мурад Мусаев, «Краснодар»

«Нападающий сезона»: Джон Кордоба, «Краснодар»

«Полузащитник сезона»: Эдуард Сперцян, «Краснодар»

«Защитник сезона»: Мойзес, ЦСКА

«Вратарь сезона»: Станислав Агкацев, «Краснодар»

«Гол сезона»: Джон Кордоба, «Краснодар»

«Ассист сезона»: Иван Сергеев, «Крылья Советов»

«Медийный игрок сезона»: Федор Смолов

«Лучший молодой игрок сезона»: Алексей Батраков, ФК «Локомотив»  

«Комментатор сезона. Премия имени Василия Уткина»: Роман Нагучев

Премия «Winline Герои РПЛ» учреждена Российской Премьер-лигой в 2023 году при поддержке Winline и прошла уже в третий раз. С каждым сезоном она обращает на себя внимание не только экспертов спортивного мира, но и широкую аудиторию, по праву считаясь главной футбольной награды страны. 

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