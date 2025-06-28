Топурия – безоговорочный фаворит против Оливейры. Бой закончится нокаутом, уверены букмекеры
Илия Топурия – явный фаворит поединка против Чарльза Оливейры по версии букмекеров.
На Топурию дают коэффициент 1.22. На Оливейру можно поставить за 4.60, на ничью – за 70.00. Букмекеры уверены в досрочной победе Топурии (1.36), победа именно нокаутом оценивается в 1.67.
Поединок между Топурией и Оливейрой станет главным событием UFC 317, который пройдет в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости