Топурия – безоговорочный фаворит против Оливейры. Бой закончится нокаутом, уверены букмекеры

Илия Топурия – явный фаворит поединка против Чарльза Оливейры по версии букмекеров.

На Топурию дают коэффициент 1.22. На Оливейру можно поставить за 4.60, на ничью – за 70.00. Букмекеры уверены в досрочной победе Топурии (1.36), победа именно нокаутом оценивается в 1.67.

Поединок между Топурией и Оливейрой станет главным событием UFC 317, который пройдет в ночь на 29 июня в Лас-Вегасе.

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