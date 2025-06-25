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Победа «Атлетико» на последних минутах матча принесла клиенту «Лиги Ставок» 36,1 млн рублей

23 июня играли свои заключительные матчи группового этапа команды из группы В. Клиент «Лиги Ставок» сосредоточил свое внимание на матче «Атлетико» — «Ботафого». Он заключил одинар на победу мадридцев за коэффициент 1,76. Сумма ставки — 20 550 000 рублей, а итоговый выигрыш — 36 168 000 рублей.

В этом матче решалась путевка за выход в плей-офф клубного чемпионата мира, и «Атлетико» устраивала победа с разницей в два и больше мячей. «Матрасники» смогли забить лишь на 87-й минуте. Антуан Гризманн принес победу своей команде, однако это не помогло «Атлетико» выйти в 1/8 финала клубного чемпионата мира из-за отрицательной разницы забитых и пропущенных мячей.

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