Победа «Атлетико» на последних минутах матча принесла клиенту «Лиги Ставок» 36,1 млн рублей

23 июня играли свои заключительные матчи группового этапа команды из группы В. Клиент «Лиги Ставок» сосредоточил свое внимание на матче «Атлетико» — «Ботафого». Он заключил одинар на победу мадридцев за коэффициент 1,76. Сумма ставки — 20 550 000 рублей, а итоговый выигрыш — 36 168 000 рублей.

В этом матче решалась путевка за выход в плей-офф клубного чемпионата мира, и «Атлетико» устраивала победа с разницей в два и больше мячей. «Матрасники» смогли забить лишь на 87-й минуте. Антуан Гризманн принес победу своей команде, однако это не помогло «Атлетико» выйти в 1/8 финала клубного чемпионата мира из-за отрицательной разницы забитых и пропущенных мячей.

19 мая букмекерская компания «Лига Ставок» запустила федеральную акцию Новый Джекпот (https://www.ligastavok.ru/jackpot ). Заключайте пари от 100 рублей и автоматически получайте возможность выиграть один из четырех Джекпотов. Также до 11 июля в мобильном приложении «Лиги Ставок» действует акция в Чемпионский спринт, в котором пользователи могут выполнять ежедневные миссии и участвовать в розыгрыше 30 миллионов рублей. Побеждайте вместе с «Лигой Ставок»!