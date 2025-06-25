Терренс Маккинни добыл все 16 побед в ММА досрочно, 6 из 6 побед в UFC – в первом раунде. 1.75 – в поединке с Борщевым будет только один раунд

Вячеслав Борщев подерется с Терренсом Маккинни на UFC 317.

У 30-летнего американца 16 побед и 7 поражений за карьеру в ММА – все победы были добыты досрочно. В UFC все 6 победных поединков Маккинни завершились в первом раунде.

Оба предыдущих боя Борщева уходили в судейские решения. Букмекеры дают коэффициент 2.02 на то, что в поединке с Маккинни будет больше одного раунда, 1.75 – бой завершится уже в первом раунде.

Поединок пройдет в ночь на 29 июня.

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