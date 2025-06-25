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Выиграй уникальный мерч Чемпионата КХЛ 3х3 и FONBET

Чемпионат КХЛ 3х3 – это новый формат непредсказуемого хоккея на уменьшенной площадке 34х18 метров. В соревнованиях принимают участие восемь команд – «Авангард», «Металлург», «Салават Юлаев», «Барыс», «Ак Барс», «Трактор», «Динамо Минск» и «Сибирь».

Весь сезон команды сражались за право сыграть в Суперфинале, который состоится уже этим летом. По такому случаю у болельщиков есть шанс выиграть уникальный мерч от КХЛ 3х3 и FONBET. Для этого нужно: 

– Зайти на сайт: fnbt.link/a00fa

– Сделать прогноз на любое событие

– Быть зарегистрированным в приложении FONBET

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