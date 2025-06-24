«Бенфика» – «Бавария»: игроки БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча

24 июня в матче третьего тура клубного чемпионата мира встретятся «Бенфика» и «Бавария». Игра начнется в 22:00 мск.

Немецкий клуб выиграл два предыдущих матча и гарантировал себе участие в плей-офф. Лиссабонцы набрали четыре балла в двух турах. Для выхода из группы им достаточно не проиграть мюнхенцам.

«Бавария» выиграла пять предыдущих матчей с «Бенфикой». В последний раз команды встречались в ноябре 2024 года на общем этапе Лиги чемпионов. Игра завершилась победой мюнхенцев со счетом 1:0.

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По мнению аналитиков БЕТСИТИ, фаворитом матча является «Бавария». На победу команды Венсана Компани дают кэф 2.07, на успех «Бенфики» предлагают 4.10, ничья идет за 3.40.

Эксперты считают, что встреча получится результативной. На тотал больше 2.5 мячей можно поставить за 1.60. Этот исход зашел в двух прошлых играх команд на КЧМ.

На ТБ 3.5 предлагают 2.40, обмен голами можно взять за 1.49, на противоположный исход «Обе забьют: нет» дают 2.60. На тотал меньше 2.5 мячей предлагают 2.34, на ТМ 3.5 – 1.61.

Игроки БЕТСИТИ отдают предпочтение «Баварии». 68% от всех ставок на исход ушло на успех мюнхенцев. На победу «Бенфики» пришлось 20%, на ничью – 12%.

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