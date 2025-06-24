Экспресс из 4-х матчей принес клиенту «Лиги Ставок» более 6 млн рублей

Пользователь «Лиги Ставок» собрал экспресс из 4 матчей, в который вошли игры клубного чемпионата мира и матч за право остаться в итальянской Серии В. Он поставил 2 990 000 рублей на коэффициент 2,1 и выиграл 6 279 000 рублей.

Беттор поставил на тотал 1 больше в матче «Ювентус» — «Видад» (4:1) за коэффициент 1,07; тотал 0,5 больше в 1-м тайме игры «Манчестер Сити» — «Аль Айн» (3:0 1-й тайм) за коэффициент 1,17; тотал больше 0,5 в матче «Салернитана» — «Сампдория» (0:2) за кэф 1,07, а также на индивидуальный тотал «Реала» 2 больше в игре против «Пачуки» за коэффициент 1,57 (3:1). Интересно, что мадридцы сотались в меньшинстве из-за удаления Асенсио на 7-й минуте. Но это не помешало команда Хаби Алонсо уверенно выиграть у мексиканцев со счетом 3:1.

19 мая букмекерская компания «Лига Ставок» запустила федеральную акцию Новый Джекпот: https://www.ligastavok.ru/jackpot . Заключайте пари от 100 рублей и автоматически получайте возможность выиграть один из четырех Джекпотов. Также до 11 июля в мобильном приложении «Лиги Ставок» действует акция в Чемпионский спринт, в котором пользователи могут выполнять ежедневные миссии и участвовать в розыгрыше 30 миллионов рублей. Побеждайте вместе с «Лигой Ставок»!