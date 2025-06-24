Промо
0

Экспресс из 4-х матчей принес клиенту «Лиги Ставок» более 6 млн рублей

Пользователь «Лиги Ставок» собрал экспресс из 4 матчей, в который вошли игры клубного чемпионата мира и матч за право остаться в итальянской Серии В. Он поставил 2 990 000 рублей на коэффициент 2,1 и выиграл 6 279 000 рублей.

Беттор поставил на тотал 1 больше в матче «Ювентус» — «Видад» (4:1) за коэффициент 1,07; тотал 0,5 больше в 1-м тайме игры «Манчестер Сити» — «Аль Айн» (3:0 1-й тайм) за коэффициент 1,17; тотал больше 0,5 в матче «Салернитана» — «Сампдория» (0:2) за кэф 1,07, а также на индивидуальный тотал «Реала» 2 больше в игре против «Пачуки» за коэффициент 1,57 (3:1). Интересно, что мадридцы сотались в меньшинстве из-за удаления Асенсио на 7-й минуте. Но это не помешало команда Хаби Алонсо уверенно выиграть у мексиканцев со счетом 3:1.

19 мая букмекерская компания «Лига Ставок» запустила федеральную акцию Новый Джекпот: https://www.ligastavok.ru/jackpot. Заключайте пари от 100 рублей и автоматически получайте возможность выиграть один из четырех Джекпотов. Также до 11 июля в мобильном приложении «Лиги Ставок» действует акция в Чемпионский спринт, в котором пользователи могут выполнять ежедневные миссии и участвовать в розыгрыше 30 миллионов рублей. Побеждайте вместе с «Лигой Ставок»!

Ставки на спорт
Лига Ставок
натив
Комментарии
Ставки в Telegram
Главные новости
Мужчины без детей интересуются азартными играми в 3 раза чаще, чем отцы (Т2)
17 минут назад
В 87% домашних первых таймах «Шанхая Шэньхуа» при Слуцком сыграла фора (-1,5) по угловым
сегодня, 08:55
Клара Таусон проиграла 7 матчей подряд россиянкам из топ-50. 1.43 – Мирра Андреева продлит тренд
сегодня, 08:11
Россиянин проиграл 1,2 млн рублей, поставив на ничью в матче «Бенфика» – «Бавария» (1:0)
3сегодня, 07:47
Клубы из Бразилии проиграли лишь 1 из 11 матчей на КЧМ. 6.70 – бразильская команда выиграет турнир
сегодня, 07:28
«Окленд» сыграл вничью с «Бокой Хуниорс» на КЧМ. Коэффициент на счет 1:1 доходил до 161.00 – это 0,62% вероятности
4вчера, 22:14
«Бенфика» впервые за все 14 матчей обыграла «Баварию» – и выиграла группу на КЧМ. На первое место давали 5.50
вчера, 22:03
«Не верю, что «Эсперанс» забьет «Челси». Прогноз Кирилла Бельского на матч КЧМ
вчера, 17:15
«Бенфика» должна цепляться за ничью, поэтому может смелее сыграть в атаке. В голе «Баварии» сомнений нет». Прогноз Артема Буторина на матч КЧМ
вчера, 15:30
Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропов. Их используют нелегальные букмекеры и онлайн-казино
1вчера, 13:52
Ко всем новостям
Последние новости
«Бенфика» – «Бавария»: игроки БЕТСИТИ назвали наиболее вероятный исход матча
вчера, 13:13Промо
Падел на ПМЭФ-2025: спорт, инвестиции и новые партнёрства
вчера, 09:19Промо
В Доме Спорта Лиги Ставок прошел турнир «Удар на силу» с участием звездных боксеров
вчера, 08:36Промо
«В Казахстане почти все играют договорные матчи. В первой лиге каждый второй матч договорной». Пресс-секретарь сборной Казахстана Маулен о местном футболе
8вчера, 08:08
«И тем, и другим достаточно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф». Прогноз Максима Полтавца на матч «Интер Майами» – «Палмейрас»
23 июня, 14:57
«Жду веселую перестрелку, в которой до самого конца будет непонятно, кто выйдет в плей-офф». Прогноз Максима Полтавца на «Атлетико» – «Ботафого»
23 июня, 14:04
«Дырявая оборона «Сиэтла» и злой «ПСЖ» могут дать взрывное комбо». Прогноз Руслана Копылова на матч КЧМ
23 июня, 13:30
«Атлетико» не выйдет из группы на КЧМ, уверены букмекеры. До старта турнира на проход в 1/8 финала давали 69%
23 июня, 11:17
«Атлетико» нужно разгромить «Ботафого», чтобы гарантированно выйти в плей-офф КЧМ. На крупную победу дают 5.40
123 июня, 08:44
«Ман Сити» забивает меньше 4 голов в 9 матчах подряд. Серия продлится в игре против «Аль-Айна», уверены букмекеры
22 июня, 19:40