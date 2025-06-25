Клубы из Бразилии проиграли лишь 1 из 11 матчей на КЧМ. 6.70 – бразильская команда выиграет турнир

Бразильские клубы показывают стабильную игру на клубном чемпионате мира.

Команды из Бразилии – «Палмейрас», «Ботафого», «Фламенго» и «Флуминенсе» – провели к этому моменту 11 матчей на КЧМ.

Единственное поражение – у «Ботафого» от «Атлетико» (0:1). В 6 матчах бразильские клубы победили, еще 4 встречи с их участием завершились вничью.

«Флуминенсе» – последний клуб из Бразилии, который еще сыграет на групповом этапе. 1.28 – не проиграют «Мамелоди Сандаунз» в 3-м туре.

Букмекеры дают коэффициент 6.70 на то, что любая бразильская команда выиграет КЧМ.

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