  • Спортс
  • Ставки
  • Новости
  • Клубы из Бразилии проиграли лишь 1 из 11 матчей на КЧМ. 6.70 – бразильская команда выиграет турнир
0

Клубы из Бразилии проиграли лишь 1 из 11 матчей на КЧМ. 6.70 – бразильская команда выиграет турнир

Бразильские клубы показывают стабильную игру на клубном чемпионате мира.

Команды из Бразилии – «Палмейрас», «Ботафого», «Фламенго» и «Флуминенсе» – провели к этому моменту 11 матчей на КЧМ.

Единственное поражение – у «Ботафого» от «Атлетико» (0:1). В 6 матчах бразильские клубы победили, еще 4 встречи с их участием завершились вничью.

«Флуминенсе» – последний клуб из Бразилии, который еще сыграет на групповом этапе. 1.28 – не проиграют «Мамелоди Сандаунз» в 3-м туре.

Букмекеры дают коэффициент 6.70 на то, что любая бразильская команда выиграет КЧМ.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис

Опубликовал: Кирилл Михайлов
logoФламенго
Ставки на спорт
Ставки на сегодня
Ставки на футбол
logoФлуминенсе
logoчемпионат мира среди клубов
logoБотафого
logoПалмейрас
logoвысшая лига Бразилия
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Ставки в Telegram
Главные новости
Клара Таусон проиграла 7 матчей подряд россиянкам из топ-50. 1.43 – Мирра Андреева продлит тренд
11 минут назад
Россиянин проиграл 1,2 млн рублей, поставив на ничью в матче «Бенфика» – «Бавария» (1:0)
135 минут назад
«Окленд» сыграл вничью с «Бокой Хуниорс» на КЧМ. Коэффициент на счет 1:1 доходил до 161.00 – это 0,62% вероятности
4вчера, 22:14
«Бенфика» впервые за все 14 матчей обыграла «Баварию» – и выиграла группу на КЧМ. На первое место давали 5.50
вчера, 22:03
«Не верю, что «Эсперанс» забьет «Челси». Прогноз Кирилла Бельского на матч КЧМ
вчера, 17:15
«Бенфика» должна цепляться за ничью, поэтому может смелее сыграть в атаке. В голе «Баварии» сомнений нет». Прогноз Артема Буторина на матч КЧМ
вчера, 15:30
Путин подписал закон об уголовной ответственности для дропов. Их используют нелегальные букмекеры и онлайн-казино
1вчера, 13:52
Оганезов о налоге для букмекеров на борьбу с лудоманией: «Почему инициатива не касается казино или лотерей, где более 30 млн игроков – в 6 раз больше аудитории ставок на спорт?»
вчера, 13:40
Путин подписал закон о повышении отчислений букмекеров и создании Российского спортивного фонда. Им будет управлять Дегтярев
46вчера, 13:25
«Бенфика» гарантированно выйдет в плей-офф КЧМ, если не проиграет «Баварии» за 1.82
1вчера, 12:59
Ко всем новостям
Последние новости
Падел на ПМЭФ-2025: спорт, инвестиции и новые партнёрства
вчера, 09:19Промо
В Доме Спорта Лиги Ставок прошел турнир «Удар на силу» с участием звездных боксеров
вчера, 08:36Промо
«В Казахстане почти все играют договорные матчи. В первой лиге каждый второй матч договорной». Пресс-секретарь сборной Казахстана Маулен о местном футболе
8вчера, 08:08
«И тем, и другим достаточно не проиграть, чтобы выйти в плей-офф». Прогноз Максима Полтавца на матч «Интер Майами» – «Палмейрас»
23 июня, 14:57
«Жду веселую перестрелку, в которой до самого конца будет непонятно, кто выйдет в плей-офф». Прогноз Максима Полтавца на «Атлетико» – «Ботафого»
23 июня, 14:04
«Дырявая оборона «Сиэтла» и злой «ПСЖ» могут дать взрывное комбо». Прогноз Руслана Копылова на матч КЧМ
23 июня, 13:30
«Атлетико» не выйдет из группы на КЧМ, уверены букмекеры. До старта турнира на проход в 1/8 финала давали 69%
23 июня, 11:17
«Атлетико» нужно разгромить «Ботафого», чтобы гарантированно выйти в плей-офф КЧМ. На крупную победу дают 5.40
123 июня, 08:44
«Ман Сити» забивает меньше 4 голов в 9 матчах подряд. Серия продлится в игре против «Аль-Айна», уверены букмекеры
22 июня, 19:40
Во всех 6 матчах финальной серии «Индиана» набирала 104+ очка. 1.85 – продление серии
22 июня, 18:34