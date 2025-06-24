В Доме Спорта Лиги Ставок прошел турнир «Удар на силу» с участием звездных боксеров

21 июня в Доме Спорта Лиги Ставок в Санкт-Петербурге состоялся турнир по новой дисциплине в боксе ­– «Удар на силу». Почётными гостями мероприятия стали чемпион WBA и IBF Денис Лебедев и чемпион WBC Silver и WBA International Дмитрий Кудряшов. Главным судьёй соревнований выступил чемпион Европы, двукратный чемпион России Иван Верясов.

Участники соревновались в трёх весовых категориях: до 65, до 80 и свыше 80 кг. Главным призом от «Лиги Ставок» в каждом весе был фрибет на 30 000 рублей, за второе место полагался фрибет на 20 000, за третье – на 10 000.

В тяжелой весовой категории первенствовал Магомеднур Магомеднуров, показавший самый высокий результат – 695 кг. Третье место с результатом 597 кг занял член сборной Санкт-Петербурга Арсен Аваков. «Сила удара зависит от упорства. Если тренироваться много, то будешь бить сильно, – считает Арсен. – Конечно, многое зависит и от природных физических возможностей. Но я давно в боксе, поэтому бью мощно. Мой результат сегодня 597, но личный рекорд 617. Тогда на турнире в Санкт-Петербурге мой удар был самым сильным среди участников. Сегодня у меня третье место, но и соперники были круче. Но ничего страшного, здорово что я выиграл фрибет. Планирую увеличить свой результат до 800. Считаю, что у дисциплины удар на силу есть перспективы, радуюсь каждому анонсу новых соревнований и всегда стараюсь принять участие».

По окончании турнира Федерация бокса России вручила Дому Спорта Лиги Ставок памятную «грушу» – снаряд для измерения силы удара.