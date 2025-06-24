Дегтярев о РСФ: «Главная функция фонда – справедливое распределение денег по федерациям. Эксперты будут выставлять им баллы по нескольким критериям»

Михаил Дегтярев рассказал, как будут распределяться деньги из Российского спортивного фонда (РСФ).

Фонд будет пополняться преимущественно за счет целевых отчислений от ставок на зарубежные спортивные события, что составляет порядка 85% от всех ставок.

– Расскажите про фонд: как он будет работать, кому подчиняться и как будут распределяться деньги?

– Фонд создается по поручению нашего президента. Его главной функцией будет аккумулирование и справедливое распределение денег по федерациям, по спортивным проектам.

– Справедливое – это как? И вы же недавно на встрече с президентом говорили, что правоохранители выявили случаи, когда часть средств в федерациях уходила не туда. Куда «не туда» они шли?

– Значит, по порядку. Фонд будет располагаться в Москве, в отдельном здании. Будет сформирован попечительский совет, который возглавляет министр спорта, а также компактный аппарат во главе с гендиректором, которого тоже назначает попечительский совет. Их функция – исключительно аккумулировать и перечислять средства.

Отбором заявок по закону будет заниматься экспертный совет, как в Российском научном фонде, где я работал в попечительском совете под началом [нынешнего помощника президента Андрея] Фурсенко девять лет. Я эту систему очень хорошую знаю лично. Мне не надо рассказывать о космических кораблях, что где-то кто-то будет буксовать, этого не будет.

Эксперты, анонимные для получателей и ясные для попечительского совета, правления фонда и его аппарата, будут отбирать заявки и выставлять им баллы по нескольким критериям. Критерии еще в работе, но мы уже представили примерную архитектуру.

Первое – количество благополучателей. То есть количество регионов, детей, спортсменов, тренеров, которые на эти деньги получат блага. Какие блага? Это мы тоже пропишем. Если это соревнования, то это могут быть компенсации аренды, проезда, размещения, призовые.

Это не могут быть банкеты, перелеты чартерами некоторых президентов федераций – подобные расходы фонд компенсировать не будет, и мы это пропишем в критериях.

Кроме благополучателей одним из критериев однозначно будет спортивный результат. Спортивный результат легко измерить. Есть пьедестал, есть количество призовых мест и т. д. Это применимо к проектам по подготовке резерва или проведению соревнований.

Количество благополучателей, охват регионов, развитие вида спорта, спортивный результат – вот основные группы критериев, – заявил Дегтярев.

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