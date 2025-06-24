«В Казахстане почти все играют договорные матчи. В первой лиге каждый второй матч договорной». Пресс-секретарь сборной Казахстана Маулен о местном футболе
Пресс-секретарь сборной Казахстана и известный комментатор Ермухамед Маулен заявил, что большинство футбольных клубов в стране участвуют в договорных матчах.
«Смешно, когда главный тренер, спортивный директор или президент клуба жалуются на плохое судейство. А уже в следующем туре сами выходят на контакт с судьями и участвуют в договорных матчах.
В Казахстане почти все клубы этим занимаются. Есть только два исключения – это «Тобол», который пока еще ни разу не играл в договорные матчи, но, думаю, в сентябре начнут, и «Кайрат», который вообще не участвует в таких играх.
А о первой лиге даже говорить не хочется – там каждый второй матч договорной. В первом тайме выигрывают 2:0, после перерыва уступают 2:5. Такое вообще возможно?» – рассказал Маулен в подкасте FonTeam.
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