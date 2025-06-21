У «Интера» одна победа в 4 последних матчах. 3.30 – миланцы не обыграют «Ураву»

«Интер» сыграет с «Уравой» во 2-м туре клубного чемпионата мира.

«Интер» – явный фаворит с коэффициентом 1.37. На «Ураву» дают 8.90, на ничью – 5.60.

У «Интера» одна победа в 4 последних матчах. В 1-м туре КЧМ миланцы не смогли обыграть «Монтеррей» (1:1). Если «Урава» не проиграет, зайдет коэффициент 3.30.

Игра пройдет 21 июня. Начало – в 22:00 мск.

Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис