У «Интера» одна победа в 4 последних матчах. 3.30 – миланцы не обыграют «Ураву»
«Интер» сыграет с «Уравой» во 2-м туре клубного чемпионата мира.
«Интер» – явный фаворит с коэффициентом 1.37. На «Ураву» дают 8.90, на ничью – 5.60.
У «Интера» одна победа в 4 последних матчах. В 1-м туре КЧМ миланцы не смогли обыграть «Монтеррей» (1:1). Если «Урава» не проиграет, зайдет коэффициент 3.30.
Игра пройдет 21 июня. Начало – в 22:00 мск.
Прогнозы на Спортсе’‘: футбол, баскет, хоккей и теннис
Опубликовала: Венера Кравченко
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