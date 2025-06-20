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63 000 000 рублей – такую сумму получили участники акции «Новый Джекпот» от «Лиги Ставок» за месяц

«Лига Ставок» подвела итоги за первый месяц проведения федеральной акции Новый Джекпот. На сегодняшний день (20 июня) зафиксировано 8000 победителей, которые получили общую сумму выплат на более чем 63 000 000 рублей.

Один из игроков сумел выиграть уже 17 Джекпотов за месяц проведения акции. Двадцать один участник забрал Джекпот Макс с призом в 1 000 000 рублей.

Победитель Дмитрий поделился своими эмоциями после выигрыша Джекпота Макс: «Когда я получил Джекпот, сначала не поверил своим глазам. Подумал, что произошла ошибка, и даже хотел обратиться в службу поддержки, чтобы уточнить детали. Честно говоря, я до сих пор не могу поверить, что такое событие могло произойти со мной. Это было настолько неожиданно и невероятно, что сначала казалось нереальным».

А другой победитель, Роман, отметил, VIP-сервис и обновленное приложение «Лиги Ставок»: Я считаю, что бонусная программа «Лиги Ставок» — лучшая среди российских букмекерских контор. Особенно хочу отметить программу лояльности, VIP-статус в которой позволяет посещать спортивные и культурные мероприятия. А персональный менеджер оперативно отвечает на все вопросы.

Хочу сказать и о новом приложении «Лиги Ставок», которое с каждым обновлением становится все удобнее. Мне понравился раздел с социальной сетью «Сигнал», где наиболее успешные игроки делятся своими мыслями на предстоящие матчи. Это несомненно помогает чаще заключать выигрышные пари». 

19 мая букмекерская компания «Лига Ставок» запустила федеральную акцию Новый Джекпот: https://www.ligastavok.ru/jackpot. Заключайте пари от 100 ₽ и автоматически получайте возможность выиграть один из четырех Джекпотов. Все Джекпоты выпадают случайным образом тем участникам, кто выполнил условия. Каждый Джекпот активируется после достижения определенной суммы в общем банке и может быть сорван в любой момент после этого.

Присоединяйтесь к розыгрышам и проверьте свою удачу!

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