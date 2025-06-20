В 14 из 17 последних матчей «Боки Хуниорс» было больше 3 желтых. 2.03 – минимум 4 предупреждения в игре с «Баварией»
«Бавария» и «Бока Хуниорс» сыграют на клубном чемпионате мира.
В 14 из 17 последних матчей «Боки Хуниорс» было показано минимум 4 предупреждения. Кроме того, в первом матче аргентинцев на КЧМ было 3 удаления.
За 2.03 можно поставить на то, что в матче с «Баварией» сыграет тотал больше 3,5 желтых карточек. 4.20 – будет удаление.
Матч состоится 21 июня, начало – в 04:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Кирилл Михайлов
Источник: Легалбет
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